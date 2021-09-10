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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 ile çağrı geldi! Bir il daha maviye döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 ile çağrı geldi! Bir il daha maviye döndü

Koronavirüs Risk Haritası'ndan bir ilin daha kategorisi değişti. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, "Ağrı, bugün yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında" dedi. Öte yandan Bakan Koca, 14 ile de çağrıda bulundu.

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Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışması sürüyor. Ülkede genelinde yapılan aşı sayısı 100 milyonu geçti. Öte yandan Risk Haritası’ndan bir ilin daha kategorisi değişti. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Koca, “Ağrı, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında!” dedi.

14 şehre çağrı yaptı

14 ile de çağrıda bulunan Bakan Koca, “Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Covid-19'a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!” ifadelerini kullandı.

Aşılamada son durum ne?

Bakanlığın yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 82.05, ikinci doz ortalaması yüzde 63.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 100 milyon 267 bin 925 oldu.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli takip etti.

En düşük aşılama Gümüşhane'de

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.

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