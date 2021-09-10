İstanbul'da üst üste uyarı yapılan şiddetli yağış başladı! Orhan Şen 'şehir seli' uyarısı yaptı
İSTANBUL için dün meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği'nin üst üste uyarılar yaptığı kuvvetli yağış başladı. Yağışın etkisiyle birlikte kimi bölgelerde trafik neredeyse durma noktasına geldi.Abone ol
Günlerdir İstanbul etkili olması beklenen yağmur sabahın erken saatlerinden kendini göstermeye başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı duyuruların ardından Megakentin ana arterlerinde etkili oldu.
Gece saatlerine kadar sürecek
Gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.
6 ilde daha kuvvetli yağış bekleniyor
Öte yandan, Çanakkale ve Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel ve su baskınlarına dikkat!
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıkları düşücek
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Trafik adeta kilit oldu
İstanbul'da beklenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmurun ardından trafikteki yoğunlukta yüzde 60'ları gördü.
Orhan Şen uyardı: Şehir selleri oluşabilir
Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kuvvetli yağışa ilişkin şu uyarılarda bulundu: "Sabah saatlerinde başlayarak Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış başlayacak. Gün içinde tüm İstanbul'u ve Marmara'nın doğusunda etkili olacak ve çok kuvvetlenecek. Bu önemli bir yağış. İstanbul çok şehirleşmiş ve betonlaşmış bir şehir olduğu için şehir selleri meydana getirebilir. Su baskınları oluşabilir.
- Öğleden sonra daha kuvvetlenecek ve cuma gecesine kadar devam edecek. Rögarların açık tutulması lazım. Belediyenin kontrol etmesi lazım. Rögarlar kapalı olduğu zaman caddeler dere oluyor büyükşehirlerde. Ayancık ve Bozkurt'ta olan taşkın, o kadar beklemiyoruz ama şehir selleri olabilir. Cumartesi günü yağış hafifliyor. Yarın Ege'ye de yağış geliyor. Gök gürültülü ve şimşekli yağmurlar olacak. Pazar günü pek yağış görünmüyor. Pazartesi günü tekrar gelecek ve Türkiye'deki alanını genişletecek yağış."
Bölgelerimizde hava durumu nasıl?
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İçanadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Bugün yurtta hava durumu nasıl?
Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.