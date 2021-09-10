İstanbul'da üst üste uyarı yapılan şiddetli yağış başladı! Orhan Şen 'şehir seli' uyarısı yaptı

İSTANBUL için dün meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği'nin üst üste uyarılar yaptığı kuvvetli yağış başladı. Yağışın etkisiyle birlikte kimi bölgelerde trafik neredeyse durma noktasına geldi.

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Günlerdir İstanbul etkili olması beklenen yağmur sabahın erken saatlerinden kendini göstermeye başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı duyuruların ardından Megakentin ana arterlerinde etkili oldu.

Gece saatlerine kadar sürecek

Gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

6 ilde daha kuvvetli yağış bekleniyor

Öte yandan, Çanakkale ve Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları düşücek

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Trafik adeta kilit oldu

İstanbul'da beklenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmurun ardından trafikteki yoğunlukta yüzde 60'ları gördü.

Orhan Şen uyardı: Şehir selleri oluşabilir Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kuvvetli yağışa ilişkin şu uyarılarda bulundu: "Sabah saatlerinde başlayarak Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış başlayacak. Gün içinde tüm İstanbul'u ve Marmara'nın doğusunda etkili olacak ve çok kuvvetlenecek. Bu önemli bir yağış. İstanbul çok şehirleşmiş ve betonlaşmış bir şehir olduğu için şehir selleri meydana getirebilir. Su baskınları oluşabilir. - Öğleden sonra daha kuvvetlenecek ve cuma gecesine kadar devam edecek. Rögarların açık tutulması lazım. Belediyenin kontrol etmesi lazım. Rögarlar kapalı olduğu zaman caddeler dere oluyor büyükşehirlerde. Ayancık ve Bozkurt'ta olan taşkın, o kadar beklemiyoruz ama şehir selleri olabilir. Cumartesi günü yağış hafifliyor. Yarın Ege'ye de yağış geliyor. Gök gürültülü ve şimşekli yağmurlar olacak. Pazar günü pek yağış görünmüyor. Pazartesi günü tekrar gelecek ve Türkiye'deki alanını genişletecek yağış."

Bölgelerimizde hava durumu nasıl?

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İçanadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık