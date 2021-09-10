BIST 1.453
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 489,85
HABER /  DÜNYA

Dünya bu anı bekliyordu! Kabil’den ilk sivil yurtdışı uçuş 113 yolcuyla yapıldı

Dünya bu anı bekliyordu! Kabil’den ilk sivil yurtdışı uçuş 113 yolcuyla yapıldı

ABD çekilmeyi tamamladıktan sonra Kabil Havalimanı'ndan ilk ticari yurt dışı uçuş gerçekleşti. Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalanan uçak, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 113 kişiyi Katar'ın başkenti Doha'ya götürdü.

Abone ol

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kısa sürede kontrolü Taliban ele aldı. Uluslararası kamuoyunun gözünün çevrildiği bölgede, Batılı ülkeler tahliye sürecini tamamladı.

Binlerce kişinin akın ettiği görüntülerle gündeme gelen Kabil Havalimanı’yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı olan, işletilmesi için Taliban’ın Türkiye ve Katar’a teklif götürdüğü havalimanından, ABD çekildikten sonra yurt dışına ilk ticari uçuş gerçekleşti.

The Guardian’ın haberine göre uluslararası yolcuları taşıyan Katar Havayolları’na ait uçak Kabil’den kalktıktan sonra Katar’ın başkenti Doha’ya iniş yaptı. 113 kişiyi taşıyan uçaktaki yolcuların ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke vatandaşları olduğu belirtildi.


Söz konusu uçuşun ardından ABD’den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban ve Katarlı yetkililere teşekkür etti. Blinken, uçuşun ABD’nin Afganistan’dan ayrılmaya devam edecek olan kişilere yardım edeceğinin en somut göstergesi olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Park cezasında emsal karar
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Park cezasında emsal karar
İstanbul'da 12 Eylül Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak! Valilik duyurdu
İstanbul'da 12 Eylül Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak! Valilik duyurdu
Feridun Sinirlioğlu'ndan Taliban açıklaması: İletişim kurmalıyız
Feridun Sinirlioğlu'ndan Taliban açıklaması: İletişim kurmalıyız
Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı
Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı
Üçüncü doz Biontech aşılama takvimi belli oldu! İsrail örnek gösterildi! 6 ayda bir aşı mı geliyor?
Üçüncü doz Biontech aşılama takvimi belli oldu! İsrail örnek gösterildi! 6 ayda bir aşı mı geliyor?
ABD’nin Los Angeles şehrindeki okullarda Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
ABD’nin Los Angeles şehrindeki okullarda Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Fehmi Koru'dan Abdullah Gül çıkışı! Abdullah Gül hala Millet İttifakı'nın...
Fehmi Koru'dan Abdullah Gül çıkışı! Abdullah Gül hala Millet İttifakı'nın...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 ile çağrı geldi! Bir il daha maviye döndü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 ile çağrı geldi! Bir il daha maviye döndü
İstanbul'da üst üste uyarı yapılan şiddetli yağış başladı! Orhan Şen 'şehir seli' uyarısı yaptı
İstanbul'da üst üste uyarı yapılan şiddetli yağış başladı! Orhan Şen 'şehir seli' uyarısı yaptı
Veli ve öğretmenlere uyarı! Çocuklar en ufak semptomda izole edilmeli
Veli ve öğretmenlere uyarı! Çocuklar en ufak semptomda izole edilmeli