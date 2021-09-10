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Bolu'da işçi servisi ile TIR'la çarpıştı! 13 kişi yaralandı

Bolu'da işçi servisi ile TIR'la çarpıştı! 13 kişi yaralandı

BOLU'dan kaza haberi geldi. Bir işçi servisi ve TIR'ın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

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Bolu'da tır ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Özcan E'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı tır, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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