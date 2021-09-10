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Kadıköy’de öğrencinin yağmur sonrası trafik ve otobüs isyanı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy’de öğrencinin yağmur sonrası trafik ve otobüs isyanı

İstanbul’da etkili olan yağışlar sonrası trafik yoğunluğu arttı. Sancaktepe’den Kadıköy’deki okuluna 1 saatte gelen bir öğrenci ise trafik yoğunluğu ve otobüslerdeki doluluktan dolayı adeta isyan ederek, “Yağmurla mı, sınavla mı, otobüslerdeki yoğunlukla mı uğraşalım?” dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağışlar etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına dükkan önlerine sığındı. Otobüs duraklarında ise yoğunluk oluştu. Okula gitmek için Sancaktepe’den Kadıköy’deki okula gelen bir öğrenci ise yağmur sonrası oluşan trafik ve otobüslerdeki doluluğa “Yağmurla mı, sınavla mı, otobüslerdeki yoğunlukla mı uğraşalım?” diyerek tepki gösterdi.

“Hangi biriyle uğraşalım”

Öğrenci Mehmet Efe Tosun, "Yağmura hazırlıksız yakalandık. Trafiğin hali zaten belli 1 saattir yollardayım. Okula da geç kaldım. Yağmurlar İstanbul’u çok etkiliyor. Sancaktepe’den çıktım okula gelmek için Kadıköy’e tam 1 saat sürdü. Trafiğin yanı sıra otobüsler tıklım tıklım. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Ayakta geliyoruz zaten. Yorulduk. Bir bu sene sınav var. Ne yapacağım bilmiyorum. Trafikle mi, sınavla mı, yağışlarla mı uğraşalım?” diye konuştu.

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