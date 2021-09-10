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Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre artışta!

Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre artışta!

Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı. Bir önceki aya göre yükseldi. İşten çıkarma yasağının kalktığı 1 Temmuz sonrası ilk rakamlar geldi.

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Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. 

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12'ye yükseldi.

Haziranda yüzde 22,4 olan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) temmuzda yüzde 23,6 olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik ise temmuzda yüzde 23,1 oldu.

İstihdam 125 kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.

İşgücü temmuzda bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

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