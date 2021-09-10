Cem Küçük market fiyatlarını yazdı eleştirilere yanıt verdi: Acınacak zavallı tipler

Marketlerdeki pahalılığı kaleme aldığı yazısıyla dikkatleri üzerine çeken Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında hem muhalefetten hem de AK Parti'ye yakın kesimlerden gelen tepkilere cevap verdi.

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Yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki anormal artışı köşesine taşıyan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yankı uyandırdı.

Kimileri "samimi olamamakla" eleştirdi, kimileri karşı mahalleye yaranmakla suçladı. Hedefteki isim, "Acınacak zavallı tipler" başlıklı yazısında kendisine yönelik eleşirilere cevap böyle verdi:

"AK Parti seçmeni de hep daha eleştirel ve akılcı olmuştur"

"Ben gazetecilikte eğriye eğri doğruya doğru söylemenin yararlı olduğuna inananlardanım. Çünkü hem halk gözünde inandırıcı olursunuz hem de saygınlığınız artar. AK Parti seçmeni de hep daha eleştirel ve akılcı olmuştur. 2007’de yüzde 47’yle iktidar yaptığı AK Parti’ye 2009 yerel seçimlerinde yüzde 39 oy vermişti.

CHP seçmeni öyle değil. Yıllardır iktidar olmuyor ama seçmen aynı oyu vermeye devam ediyor. “Siz başarısız oldunuz. Genel Başkan istifa etsin. Öz eleştiri yapsın” demiyorlar. Bu da CHP’yi toplum nezdinde inandırıcı kılmıyor. O bakımdan eleştirel olmak iyi bir şeydir.

Yerel seçimler öncesi yazdıklarını hatırlattı

12 Kasım 2018’de bu köşede, “Dikkat! Yerel Seçimlerde Beklenmedik Sürprizler Yaşanabilir” diye yazmıştım. O zaman birileri, “Cem Küçük korktu mu?” diye soruyordu. Yaptığım sadece olaylara tarafsız bakmaktı. Aynı yazıda "Ankara’da Mansur Yavaş aday olursa Mehmet Özhaseki’nin işi zor" diye yazan ve söyleyen de sadece bendim.

2019 seçimlerinde sonucu gördük. “İstanbul seçimlerini tekrar ettirmeyin, fark yiyebiliriz” dedim. Gene aynı teraneler. Sonucu gördük.

FETÖ borsasında kurtarılan şirketleri Fuat Uğur’la beraber dillendirdik. FETÖ’cü iş adamlarının Kemalist avukatlarını da ilk biz söyledik. Daha neler neler... 2018’den sonra CHP’nin akıllı işler yaptığını da yazdım. Abdullah Gül’ü aday göstermek mantıklıca dedim.



Bu arada en güçlü zamanlarında Aydın Doğan’la, Sözcü’yle, Cumhuriyet’le de kavga ettik. Yüzlerce dava oldu. Bazıları hâlâ devam ediyor. Bize laf söyleyen bizim mahalleden bazıları o zamanlar korkudan siniyordu. Gerçi onlar hep korkuyorlar...



Geçen hafta marketlerin pahalılığını, yüksek enflasyonu yazdık. Gündem oldu. Bizden sonra çok yazar da konuya değindi ve iyi oldu.

CHP’nin Kuzey Irak açılımlarını, Çerkez Ethem’e övgüsünü ve “İskilipli Atıf Hoca değerimizdir" demelerini akıllı işi siyaset olarak yorumladık.



Bizzat benim medeni ölü yaptığım, yaşayıp yaşamadığı belli olmayan kişiler intikamlarını sinsi yazı ve yorumlarla almaya çalışıyorlar ama nafile. Bu tipler Gezi’de korktu, 17/25 Aralık’ta sindi, 15 Temmuz’da ortalıkta görünmedi. O yüzden hepsi bitti ve tarihin çöplüğüne gitti.

Kimsenin takmadığı tipler var



Bir de hiç kimsenin takmadığı tipler var. Kıytırık sitelerde varlık mücadelesi veriyorlar. Zamanında medyada en etkili görevlerde olmuş ama hepsini batırmış bu kişilerde hayatta bir baltaya sap olamamanın faturasını benim gibilere yıkmaya çalışıyorlar. Hayata 1-0 önde başlamış bu tipler de maalesef yoklar ve isimlerini bilen yok. Bunların hepsi zavallı ve acınacak hâldeler. Üzgünüm bitiksiniz...

Zor zamanda Erdoğan'ı savunuruz



Ha, yarın bir gün AK Parti ve Erdoğan’ı en zor zamanda savunmak söz konusu olduğunda onu gene biz yaparız. Siz gene kaçarsınız, hep yaptığınız gibi.

2023 seçimleri kolay olmayacak

2023 seçimleri kolay olmayacak. 2018’e göre daha zorlu olacak. Ben ve benim gibi düşünenler hata gördüğünde gene korkmadan yazıp söyleyecek. Acınacak zavallı tipler ise tarihin çöplüğünde kaybolacak. Gerçi AK Parti de bu zavallıları bence iyi tanıyor. Ve AK Parti’ye tek bir faydaları bile olmadığını biliyor.