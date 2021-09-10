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Fatih Altaylı aşı karşıtlarının mitingine isyan etti: Bu izin Bakan’la dalga geçmektir

Fatih Altaylı aşı karşıtlarının mitingine isyan etti: Bu izin Bakan’la dalga geçmektir

Fatih Altaylı, aşı karşıtlarının İstanbul Maltepe'deki mitingine izin veren İstanbul Valiliği'ne tepki göstererek, "Burada ya devlet bizimle alay etmektedir. Ya da bu izni veren her kimse devletle ve devletin sağlık politikasını yöneten Bakan'la." dedi

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Kovid-19 aşısı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de "Büyük Uyanış" ismiyle miting düzenlemeye hazırlanıyor. Vaka sayılarını artırmasından endişe edilen mitinge İstanbul Valiliği, onay verince tartışmalar alevlendi.

Vaka sayılarının yüksek seyrettiği bir dönemde gelen bu karar, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın tepkisini çekti. "Bu izin Bakan'la dalga geçmektir" başlıklı köşesinde Devletin tüm imkanlarını kullanarak aşı seferberliği yaptığına dikkat çeken Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"İzni veren dalga geçiyor"

"Televizyonlarda devletin onayı ve emri ile herkesi aşı olmaya davet eden kamu spotları yayınlanıyor. Ve ülkenin en büyük kentinin valiliği, bir vali yardımcısının marifeti ile Aşı Karşıtı Mitinge izin veriyor.

Hem de salgının yeniden patlama yapmaya hazırlandığı, aşısızlara karşı türlü önlemin alındığı ve fazlasının gündemde olduğu bir dönemde.

Kimse bana bu iznin demokrasi, fikir özgürlüğü, zart zurt olarak verildiğini anlatmaya kalkmasın.

Yılların İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok. Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok.

Ama aşı karşıtı mitinge izin var. Bana hiç kimse bunu anlatamaz, açıklayamaz. Burada ya devlet bizimle alay etmektedir.

Ya da bu izni veren her kimse devletle ve devletin sağlık politikasını yöneten Bakan'la.

Uygun seçeneği siz belirleyebilirsiniz. Benim ricam ise PCR pozitif olanların bu mitinge mutlaka katılmalarıdır."

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