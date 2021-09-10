Fahrettin Koca pazartesi okullarda öğrencilere PCR testi yapılacak dedi veliler ayağa kalktı! Zorla PCR testi yapılır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını duyurunca veliler ayağa kalktı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik rastgele PCR testi taramasına başlayacaklarını duyurdu. Bu açıklama sonrası velilerden tepki yağmaya başladı. Okullarda pek çok uygulamada veli izninin gerektiği biliniyor. Ancak bununla ilgili Sağlık Bakanlığı detaylı bir açıklama henüz yapmadı. Sosyal medya açıklama sonrası karıştı velilerden ve hukukçulardan tepki yağdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü açıklamasında uygulamayı böyle duyurdu: "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız"

Okullarda uygulamalar için izin gerekiyor

Okul aşıları kapsamında uygulanan 1'inci ve 8'inci sınıf aşılamalarında Sağlık Bakanlığı'nın velilerden Toplum Sağlığı merkezleri aracılığıyla izin formu istedikleri biliniyor. Bunun dışında diş sağlığı kapsamında da çocukların dişlerinin çürümemesi için uygulanan flor uygulaması için de "Flor Vernik Aydınlatılmış Onam Formu" imzalatılıyor.

Velilerden tepki yağıyor

Bu açıklama sonrası pek çok veli ve hukukçu sosyal medyada bunun veli izni dışında rastgele yapılmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyerek çekincelerini dile getirdiler. Bazı veliler dilekçe örneği hazırlayarak "Rızam yoktur" yazısının önceden okullara verilmesi gerektiğini savundular.

Hukukçular Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi hatırlatılarak veli izninin gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Hilal Kaplan da tepki gösterdi

Gazeteci Hilal Kaplan da tartışmalara destek vererek "Veli izni olmadan PCR testi YAPILAMAZ. Bakanlık bu hususta kendisini eksik ifade ettiyse düzeltmelidir. Yok eksik ifade edilmediyse, her velinin buna itiraz hakkı bakidir. Nokta." diye yazdı.

Veli izni olmadan okullarda çocuklara PCR taraması... PCR'ın da tanı amaçlı bir TIBBİ MÜDAHALE olduğunu, diğer tıbbi müdahaleler gibi 18 yaşından küçükler için VELİ İZNİ gerektiğini söyleyecek kaç tane hukukçu kaldık? "AMA PANDEMİ" diyerek hukuku hiçe saymak doğru mu ?