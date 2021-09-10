Aydın'daki kazılarda Roma İmparatoru Hadrianus heykelinin parçaları bulundu

Heykelin sonraki yıllarda Hristiyanlar tarafından parçalandığını düşündüklerini ifade eden Tavukçu, şöyle konuştu:

"Heykelin parçaları ayrı ayrı yerlerde karşımıza çıktı. Heykelle ilgili daha ayrıntılı bilgi için onurlandırma yazısı içeren yazıtların da bulunması için çalışma yapıyoruz. 6 parça halinde bulduğumuz heykel, müzede en önemli eserlerden biri olacak. Heykelin bir örneği Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde de bulunmuştu."