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ABD Başkanı Joe Biden 80 milyon çalışana aşı veya test mecburiyeti getirdi

ABD Başkanı Joe Biden 80 milyon çalışana aşı veya test mecburiyeti getirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, kısmen uygulanan aşı zorunluluğunu tüm federal hükümet ve sağlık çalışanlarına genişletti.

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Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Covid-19 ile mücadele kapsamında atacakları yeni adımları açıkladı.

Ellerinde salgının yayılmasını önlemek için aşı gibi güçlü bir araç olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "80 milyon kişinin hala aşı olmadığını görmek hayal kırıklığı" açıklamasında bulundu.

"Sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun"

Biden ayrıca henüz aşı olmayanlara da seslenerek, "Aşı olmak için neyi bekliyorsunuz? Sabırlıyız, ancak sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun." çağrısında bulundu.

Aşı zorunluluklarına karşı çıkan yerel yöneticileri de eleştiren Biden, "Bu kişiler insanları aşıya teşvik etmek yerine mobil morg siparişi veriyorlar" dedi.

Kıtada geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmada da son dönemde Covid-19'a yakalanarak ölenlerin tamamına yakınının aşı olmayan kişilerden oluştuğu ortaya çıkmıştı.

Aşılı kişileri korumak için adımlarının devam edeceğine de dikkati çeken Biden, "Ulaşım güvenliği yönetimi, maske takmayı reddeden kişilere yönelik cezaları iki kart artıracak. Eğer maskeyi reddediyorsanız ceza ödemeye razı olun." uyarısını yaptı.

ABD'de 208 milyon kişiye en az bir doz aşı uygulanırken, 177 milyon kişi tamamen aşılandı. Tüm aşılananların yüzdesi yüzde 54 oranındaki ABD'de ortalama bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

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