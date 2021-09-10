Gökhan Çıra kimdir aslen nereli Gökhan Çıra ailesi ne iş yapıyor?

Uğruna futbolu bıraktığı ve kariyerini bitirdiği eşi Selin Ciğerci ile bugün anlaşmalı olarak boşanacak olan Gökhan Çıra'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Gökhan Çıra kimdir, Selin Ciğerci'nin kocası kaç yaşında ve Selin Ciğerci'nin babası kimdir?

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36 yaşında olan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadın olmuş ve Bebek Okan lakabıyla anılırken Selin adını alarak yeni bir yol çizmişti. 2019 yılında uzun süredir aşk yaşadığı futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen ve taşıyıcı annelik ile bebek müjdesini veren Selin Ciğerci eşinden bugün anlaşmalı bir şekilde boşanacak. Peki Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra kimdir, aslen nereli, babası ne iş yapıyor?

Futbolcu Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin boşanacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2019 yılında evlenen çift bu olaydan sonra gündem oldu. İşte, Gökhan Çıra hakkında tüm merak edilenler...

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan’la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan’ı görünce “Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin” dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış."