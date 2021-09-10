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Balıkesir'deki çarşaflı skandal törene soruşturma! Merkeze çekildi!

Balıkesir'deki çarşaflı skandal törene soruşturma! Merkeze çekildi!

Balıkesir'de tartışma yaratan çarşaflı kadının zincire vurulduğu tören için Balıkesir Kaymakamlığı soruşturma başlatttığını ve Edremit Kaymakamının merkeze çekildiğini duyurdu.

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından düzenlenen tören için Balıkesir Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Törende çarşaflı kadının zincire vurulduğu görüntülere tepki yağmıştı.

Valilik tarafından Edremit’te gerçekleşen gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığını ve Edremit Kaymakamı’nın merkeze çekildiği açıklandı.

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