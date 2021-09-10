Balıkesir'de kurtuluş töreninde skandal görüntüler! Kadına çarşaf giydirip zincire vurdular
BALIKESİR'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından tören düzenlendi. Törende; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsil ise '28 Şubat zihniyeti Edremit'te hortladı' dedirtti. Valilik soruşturma başlattı, Edremit Kaymakamı merkeze çekildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, Menderes Bulvarı'nda yapıldı.
Törende Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince bir gösteri yapıldı. Gösteride bir kadın çarşafa sokulup zincire vuruldu. Ardından da çarşaflı zincire vurulmuş kadının etrafında efe kıyafeti giymiş erkekler zeybek oynayıp kadını zincirlerinden kurtardı.
İŞTE O SKANDAL ANIN GÖRÜNTÜLERİ
Türk kadınını kim zincire vurdu?
AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde ÇYDD'nin 28 Şubat ruhunu çağıran temsiline tepki gösterdi.
Tuna, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.