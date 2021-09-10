Balıkesir'de kurtuluş töreninde skandal görüntüler! Kadına çarşaf giydirip zincire vurdular

Törende Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince bir gösteri yapıldı. Gösteride bir kadın çarşafa sokulup zincire vuruldu. Ardından da çarşaflı zincire vurulmuş kadının etrafında efe kıyafeti giymiş erkekler zeybek oynayıp kadını zincirlerinden kurtardı.

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