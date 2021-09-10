Galatasaray'ın eski Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray'ın acı günü... Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti...

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Galatasaray'da eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'tan acı haber geldi.

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Duygun Yarsuvat kimdir?

Galatasaray camiasının önde gelen isimleriden Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisidir. 35. Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. 83 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.



1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.