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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri yangını! Müdahale sürüyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri yangını! Müdahale sürüyor

Yenimahalle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yenimahalle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1242. Sokak'ta 186 numaradaki 2 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının çatıya ulaşmasının ardından diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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