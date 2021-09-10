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Diyarbakır'dan üzüntüye boğan haber! Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi durdu

Diyarbakır'dan üzüntüye boğan haber! Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi durdu

DİYARBAKIR'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran 12 yaşındaki Güler Görmez, yaşamını yitirdi.

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Diyarbakır'da yaşayan Görmez ailesi, kızları Güler Görmez’i, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle kentteki bazı hastanelere götürdü. Aile, şikayetleri dinmeyen kızlarını 8 Eylül günü de önce özel hastaneye, ardından da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada tahlilleri yapılan Güler Görmez'in, gözetim altındayken aniden kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Güler Görmez, kurtarılamadı.

Görmez'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Güler Görmez'in ailesi, otopsi raporundan çıkacak sonuca göre yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

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