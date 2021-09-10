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ALES sınav yerleri sorgulama TC ile ALES yeri sorgulama

ALES sınav yerleri sorgulama TC ile ALES yeri sorgulama

r. ALES 2021 yılında 19 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenecek. Adayların sınava girerken giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ALES sınav yerleri ile ilgili açıklama yapan ÖSYM, adayların 9 Eylül'den itibaren sınav yerlerini öğrenebileceklerini duyurdu. İşte ALES sınav giriş belgesi alma ekranı

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ALES sınav yerleri ve sınav tarihi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan 2021 ALES 2 sınavına kısa süre kala gözler ÖSYM'den yapılacak olan sınav giriş belgeleri açıklamasına çevrilmişti. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES sınav yerleri açıklandı: 
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ALES/2 ne zaman: 
ALES/2 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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