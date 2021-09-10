BIST 1.449
DOLAR 8,42
EURO 9,96
ALTIN 485,53
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  MEMUR

Kamu personeli alımlarında yeni dönem! e-Devlet'te birleştirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamu personeli alımlarında yeni dönem! e-Devlet'te birleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışma sonucu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi. Böylece, kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti"nin de sisteme entegre edildiği bildirildi.

Hizmet sayesinde, kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu Hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri Hizmeti'ne de vatandaşların e-Devlet üzerinden alabildiği bilgisi verildi.

e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Araçlarım Konsept Hizmeti" gibi belli bir konuda birçok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetlerin sayısının da arttırılmasının amaçlandığı işaret edilerek, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin arttırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"Vatandaşlar, e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle e-Devlet altyapısının da güçlendiğini ifade etti.

Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."

ÖNCEKİ HABERLER
Cihangir Ceylan kimdir aslen nereli sevgilisi var mı instagram
Cihangir Ceylan kimdir aslen nereli sevgilisi var mı instagram
'Tünelin ucunda ışık görüldü' diyen Prof. Dr. Alpay Azap pandeminin biteceği tarihi açıkladı
'Tünelin ucunda ışık görüldü' diyen Prof. Dr. Alpay Azap pandeminin biteceği tarihi açıkladı
MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçarken 11 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçarken 11 kişi yakalandı
100 yaşında Kovid-19'u yenen Ramazan Şahin 2 doz aşısını yaptırarak örnek oldu
100 yaşında Kovid-19'u yenen Ramazan Şahin 2 doz aşısını yaptırarak örnek oldu
Vergi, harç ve trafik cezalarına yüksek zamlar gelebilir
Vergi, harç ve trafik cezalarına yüksek zamlar gelebilir
Camdaki Kız kitap özeti Hayri kimdir ne iş yapıyor Nalan ile tanışması
Camdaki Kız kitap özeti Hayri kimdir ne iş yapıyor Nalan ile tanışması
Devrim niteliğinde ilaç! İlk kez hastalara verilecek: Ölüm Yıldızı
Devrim niteliğinde ilaç! İlk kez hastalara verilecek: Ölüm Yıldızı
Antalya'da bir kadın tartıştığı öğretmen komşusunu bıçakladı
Antalya'da bir kadın tartıştığı öğretmen komşusunu bıçakladı
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri yangını! Müdahale sürüyor
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri yangını! Müdahale sürüyor
Camdaki Kız Hayri kim oynuyor kitapta Hayri nasıl biri?
Camdaki Kız Hayri kim oynuyor kitapta Hayri nasıl biri?