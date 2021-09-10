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Mersin'de belediye meclisinde 'heval' gerginliği CHP'liler üzerine yürüdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de belediye meclisinde 'heval' gerginliği CHP'liler üzerine yürüdü

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde, MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP’lilere yönelik, “Atatürk’ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiniz” sözleri üzerine, CHP’li meclis üyeleri Nenni’nin üzerine yürüdü.

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Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. Oturumunun dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni, dünkü Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananları eleştirdi.

Nenni, "Bize demokrasi dersi verenler, ağzını açtıklarında 'özgürlük'ten dem vuranlar, dün sınıfta kaldılar. Bir belediye başkanının mikrofonunu kapatıp, konuşmasını engelleyerek demokrasi dersinden sınıfta kaldılar" dedi.

CHP'nin tek görevi HDP destekçisi olmak

"Burada sadece bir tiyatro oynanıyor" diyen Nenni, "CHP'li arkadaşlarıma geçen de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesindeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesine bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" diye konuştu.

Nenni'nin bu sözleri üzerine CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP'li bazı meclis üyeleri ise Nenni'nin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sık sık "Sakin olun" uyarılarının ardından yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

"Ey CHP’liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor gözünüze bakarak"

MHP'li meclis üyesi Nenni, yaşanan olaylara tepkisini, “İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ey CHP’liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz” sözleriyle sürdürdü.

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