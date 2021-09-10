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Rize’de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor 12 ay içerisinde esnafa teslim edilecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize’de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor 12 ay içerisinde esnafa teslim edilecek

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada belediye blokları olarak bilinen alanda dükkanların 12 ay içerisinde esnafa teslim edileceğinin altını çizdi.

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Rize’de geçen yıl detaylı bir şekilde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında birçok bina ve sitelerde yıkım gerçekleşmişti. Rize merkez ve mahallelerinde gerçekleşen yıkım alanlarında yeni çalışmalar hızla devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek binaların 2022’nin sonunda bitirilmesi bekleniyor. Dükkanların ise 12 ay sonra esnaflara teslim edileceği temennisi verildi.

Şehirde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının da hızlandırıldığı öğrenildi. Temel atma işlemlerinin başladığını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bizim Rize’deki bloklardaki kentsel dönüşüm yaklaşık 2020’nin Kasım ayından itibaren başlamış durumda. Asıl önemli olan sağlam bir zemine ulaşabilmek için yaklaşık deniz tarafında 26, kara tarafında 16-14 metreye kadar fore kazıklar çakılarak ve özel beslemelerle, korumalarla beraber hem deniz altından gelebilecek suyu hem de yandaki yer altı sularından korunmak için güzel bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 7-8 ay sürdü. Yıkımlar bitti. Yaklaşık bir iki aydır da artık temel atmalar başladı. Burası 8 blok. Birinci bloktaki bir ve ikinci kat bodrumlar şu anda yapılmış pozisyonda. Bundan sonra 2-3 ay içerisinde ciddi bir ilerlemeyi hep beraber göreceğiz. Altta zeminde bir sıkıntı yok. Projeler yapılmış, istatistikleri yapılmış, mimari proje her şeyi tamam” şeklinde konuştu.

"Dükkanlar 12 ay sonra teslim edilecek"

Dükkanların 12 ay sonra teslim edileceğini belirten Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Bundan sonra seri bir imalat başlayacak orada. Bizim toplam projenin hedeflenmesine yaklaşık 14-15 ay diyebiliriz. Yani 2022’nin sonu diyebiliriz ama muhtemelen biz 12 ay sonra dükkanlara buralara girin diyebileceğiz. Bu durumda bu tip projeler için gayet hızlı bir durum olarak adlandırılıyor. Esnafımız memnun biz memnunuz. Müteahhitimiz gayet iyi bir iş çıkarıyor. Belediye ekiplerince biz de orayı kontrol ediyoruz. Önümüzdeki sene bu aylarda artık dükkân sahiplerinin girdiği ve 2022 sonunda da bütün projenin tamamlandığı Rize’nin çehresini değiştirecek belediyemiz yeni bir bloklara kavuşmuş olacak” dedi.

"Maliyet yükseltmesi olmayacak"

Herhangi bir maliyet yükselmesinin söz konusu olmayacağını dile getiren Başkan Metin, “Esnafımıza yansıyacak oradaki ofis sahiplerine yansıyacak bir maliyet yükseltmesi söz konusu değil. Şu anda karayolu zemininden eksi 7’de temeller oraya kadar iniyor. Deniz seviyesinden de düşündüğümüz zaman yaklaşık eksi 3,5’larda bazı yerlerde eksi 4’lere kadar iniyor. Zeminde herhangi bir deniz suyu falan yok. Bu bizim için çok güzel. Yapılan çalışmanın amacına uygun yapıldığını gösteriyor“ ifadelerini kullandı.

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