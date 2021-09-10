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Denizli'de aşı olmayı reddetti koronavirüsten öldü

Denizli'de aşı olmayı reddetti koronavirüsten öldü

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayı reddetti. 

Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah evinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ramazan Kurtyemez'in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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