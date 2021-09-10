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FETÖ'nün Meksika imamı 2 yıl sonra savunma yaptı! Cezaevinde dışlanmış

FETÖ'nün Meksika imamı 2 yıl sonra savunma yaptı! Cezaevinde dışlanmış

MİT operasyonuyla yaklaşık 2 yıl önce Kamboçya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca, mahkemede savunma yaptı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaca'nın savunmasını yaptı.

Meksika vatandaşlığına geçmiş

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından 19 yıla kadar hapsi istenen Karaca, aynı zamanda Meksika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu söyledi.

FETÖ yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen Karaca, örgüt ilişkilerini ise mahkemede inkar etti.

Başbakan yardımıcısına çalışmış

Kamboçya'ya Meksika pasaportu ile giriş yaptığını; vize, oturum ve çalışma izinlerinin tamamının Meksika pasaportu üzerinden alındığını anlatan Karaca, 2018 Ekim ayından beri Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de başbakan yardımcısının kızına ait özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını söyledi.

Operasyona tepki gösterdi

Phnom Penh'deki Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019 saat 14.30 civarında ABA-BANK'ın Toul Kork/Phnom Penh şubesinde 10 kadar Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktaran Karaca, "Gözaltına aldıktan sonra, Phnom Penh'deki İçişleri Bakanlığı binasındaki bir ofise götürdüler. 18 Ekim 2019 saat 22.00'ye kadar beni orada tuttular" dedi.

Kamboçya polisinin ellerini yatağa kelepçeli olarak gözaltında tuttuğunu öne süren Karaca, daha sonra teslim edildiği Türk makamlarınca Kamboçya'dan İstanbul'a getirildiğini anlattı.

Koğuştaki işlere katılmamış

Kronik sağlık sorunları olduğunu ileri süren Karaca, cezaevinde koğuştaki işlere katılmadığı için arkadaşlarının kendisine söylenmeye başladığı ifade etti.

"Bilmiyorum hatırlamıyorum"

Hakimlerin sorularını ise Karaca, "Bilmiyorum", "Hatırlamıyorum" sözleriyle geçiştirdi. Mahkeme heyeti Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan ve hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti.

Karaca, Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 25 Ekim 2019'da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca'nın FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasındaki bir okulunda önce okul müdürü olarak görev yaptığı, daha sonra örgüt tarafından "Meksika imamı" olarak görevlendirildiği belirtiliyor.

İddianamede, Karaca'nın "uluslararası casusluk" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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