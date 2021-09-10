Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor
HAKKARİ'de geleneksel yöntemlerle yeiştirilen susam, zorlu sürecin sonunda yurt dışına ihraç ediliyor.
Engebeli arazi ve yüksek dağlarla çevrili olan, ılıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği ilçede, yağ bitkilerinden susam da çiftçiler için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" kapsamında alım garantisi verilmesiyle susamın ekim alanı arttı.
Çiftçiler için vazgeçilmez ürün olan ve ilkbaharda ekildikten sonra 4 ayda olgunlaşan susamın geleneksel yöntemlerle hasadına başlandı.
Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giden çiftçilerin birbirlerine yardım ederek oraklarla biçtiği susam, kümeler halinde kurumaya bırakılıyor.