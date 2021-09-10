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Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

Anadolu Ajansı
Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

HAKKARİ'de geleneksel yöntemlerle yeiştirilen susam, zorlu sürecin sonunda yurt dışına ihraç ediliyor.

Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

Engebeli arazi ve yüksek dağlarla çevrili olan, ılıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği ilçede, yağ bitkilerinden susam da çiftçiler için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

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Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" kapsamında alım garantisi verilmesiyle susamın ekim alanı arttı.

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Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

Çiftçiler için vazgeçilmez ürün olan ve ilkbaharda ekildikten sonra 4 ayda olgunlaşan susamın geleneksel yöntemlerle hasadına başlandı.

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Hakkari'de sopalarla vurularak yapılıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giden çiftçilerin birbirlerine yardım ederek oraklarla biçtiği susam, kümeler halinde kurumaya bırakılıyor. 

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