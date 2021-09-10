Denizli'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan çift yakalandı evde bulunan ilginç not
Denizli’de FETÖ’ye ait hücre evine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı ile aranan çift yakalandı. Hücre evinde 17 bin 150 euro ve "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not kağıdı çıktı.Abone ol
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.
İstiklal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, hükümlü eski öğretmen H.B. ile aynı suçlamayla hakkında yakalama kararı bulunan eşi O.B. yakalandı.
Evdeki aramalarda, dijital materyaller, çanta içinde 17 bin 150 avro ile "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not ele geçirildi.
H.B. işlemlerin ardından cezaevine sevk edilirken, O.B. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.