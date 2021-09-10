FETÖ'cülerin de yer aldığı ihanet şebekesinden Türk SİHA'larına boykot çağrısı

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Aykan Erdemir ve eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi Türkiye karşıtı isimler tarafından kurulan 'Türkiye Demokrasi Projesi' isimli dernek asılsız iddialarla Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üreticisi BAYKAR Savunma'yı hedef aldı.

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Yurt içinde terörle mücadele, yurt dışında ise Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda adından sıkça söz ettiren BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar bir kez daha ABD, Ermeni, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK lobileri tarafından hedef gösterildi. Türkiye'nin askeri alanda dışarıya bağımlı olmamak için İHA ve SİHA'larla attığı bağımsızlık adımları ABD ve ABD'nin maşası FETÖ'yü de rahatsız etti.

ABD'de yıl başında başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri destekleme sözünden cesaret alan lobiler ilk adımlarını atarak haziran ayında 'Turkish Democracy Project (Türkiye Demokrasi Projesi)' adında bir oluşum kurmuştu. Oluşumun kurucuları arasında hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir ve eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi Türkiye karşıtı eski siyasetçiler ve FETÖ üyeleri yer alıyor.

"ABD'li şirketler bağlarını kesmeli"

Söz konusu oluşum, Ermeni ve PKK lobilerinin de desteğiyle BAYKAR'a karşı boykot çağrısı başlattı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların 'Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele eden Kürt güçlerini (PKK/YPG) vurduğunun' belirtildiği skandal açıklamada ABD'li şirketlere, "BAYKAR ile bağlarınızı kesin" çağrısı yapıldı.