Samet Aybaba Milli Takım'a yeşil ışık yaktı: Göreve gelirsem...

TFF'nin Şenol Güneş'le yollarını ayırmasından sonra gündeme gelen teknik direktör Samet Aybaba, iddialarla ilgili konuştu.

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A Milli Takım, Dünya Kupası grup eleme maçlarında Hollanda'ya 6-1 mağlup olunca Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Samet Aybaba gibi isimler gündeme geldi. TFF'nin Samet Aybaba ile görüşeceği konuşuluyor.



TR Haber'den Recep Kıyatsıl'a konuşan teknik direktör Samet Aybaba, heniz kendisine yapılan bir teklif olmadığını belirtirken ''Federasyondan bana ulaşan bir teklif ya da bir telefon yok. Teklif gelirse seve seve kabul ederiz.'' dedi.



"İlk hedefi 4 maçtan iyi bir sonuç almak olmalı"

Diğer adaylarla ilgili konuşan Samet Aybaba, ''Ben olmasam da göreve kim gelirse gelsin yeni hocanın ilk hedefi 4 maçtan iyi bir sonuç almak olmalı. İyi sonuçlar alamazsak Norveç ve Hollanda'yı geçemeyiz. Daha sonrasında yeni hedefler belirlenir. Yeni yapılanma, kadro revizyonuyla ilgili konuşmak için önce görev almalı. Görev alırsam da en iyisini ben yaparım. Bugüne kadar çalıştığım takımlarda oynattığım oyun ortada. '' ifadelerini kullandı.