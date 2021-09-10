Şenol Güneş ile yollar ayrıldı yerine kim geliyor? Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Löw de listede
Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı. Güneş'in bırakmasının ardından 2 Türk teknik adam öne çıkıyor. Eğer TFF tercihini yabancıdan yana kullanırsa Joachim Löw ilk sırada.
Milli Takım’ın 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Şenol Güneş dönemi bugün resmen sona erdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu yeni hoca için önünde birkaç seçenek var. İşte Şenol Güneş sonrası muhtemel hocalar...
İlk zirveden karar çıkmadı
A Milli Takım’ın 6-1’lik Hollanda yenilgisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile teknik direktör Şenol Güneş arasında beklenen görüşme dün gerçekleşmiş ve görüşme bir sonuca varılamadan sona ermişti.
Bugünkü zirveden karar çıktı: Şenol güneş gitti
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bugün bir kez daha bir araya geldi. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.