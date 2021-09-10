Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda Kanada Milli Takımı'ndan geç dönen Atiba ile Cyle Larin bu maçın kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Kanada Milli Takımı'nda olan Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ile Atiba, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı.

İKİ FUTBOLCU DA MİLLİ TAKIMDA SÜRE ALDI

TRT Spor'dan Tuna Akdemir'in haberine göre, iki oyuncu bu hafta oynanacak maçta görev yapamayacak. Beşiktaş yarın Yeni Malatyaspor ile saat 20:00'de evinde karşılaşacak. Atiba son olarak 6 Eylül tarihinde ABD karşısında Kanada forması giyerken Larin dün gece oynanan Surinam maçında 66 dakika görev yapmıştı.