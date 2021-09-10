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Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda Kanada Milli Takımı'ndan geç dönen Atiba ile Cyle Larin bu maçın kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Kanada Milli Takımı'nda olan Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ile Atiba, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı.

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TRT Spor'dan Tuna Akdemir'in haberine göre, iki oyuncu bu hafta oynanacak maçta görev yapamayacak. Beşiktaş yarın Yeni Malatyaspor ile saat 20:00'de evinde karşılaşacak. Atiba son olarak 6 Eylül tarihinde ABD karşısında Kanada forması giyerken Larin dün gece oynanan Surinam maçında 66 dakika görev yapmıştı.

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