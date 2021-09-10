İzmir'de bir şahıs tartıştığı kuzenini bıçakla yaralayıp başını ezerek öldürdü

İZMİR'in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kuzenini bıçakla yaraladıktan sonra sert bir cisimle başını ezerek öldürdü. Kaçmaya çalışan katil zanlısı olay yerinden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İZMİR'in Buca ilçesi Laleli Mahallesinde meydana gelen olayda; Mustafa E. (44) ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan Erdoğan (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E., Serkan Erdoğan'ı bıçakladı. Serkan Erdoğan, kanlar içerisinde yere yığılırken hıncını alamayan Mustafa E., kuzeninin başını sert bir cisimle ezdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Babasının Serkan Erdoğan'a ulaşamaması üzerine merak edip evini yoklamasıyla korkunç olay ortaya çıktı. Serkan Erdoğan'ın babası oğlunu kanlar içerisinde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki çocuk babası Serkan Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil kuzen yakalandı

Savcı ve polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işlediği tespit edilen Serkan Erdoğan'ın kuzeni Mustafa E.'yi olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.



