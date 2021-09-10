BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,00
ALTIN 487,64
HABER /  SAĞLIK

Dr. Ümit Mutlu Tiryaki: 4. doza ihtiyaç olacak gibi gözüküyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dr. Ümit Mutlu Tiryaki: 4. doza ihtiyaç olacak gibi gözüküyor

GAZİANTEP tek doz aşılamada yüzde 80 oranını geçerken artan vaka sayıları da endişe veriyor. Virüsün uğradığı mutasyonlarla hastalığı daha da güçlü ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, aşıda 4'üncü doza büyük ihtimalle ihtiyaç olacağını söyledi.

Abone ol

Aşılamayla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "İlk başta Sinovac vardı ve ilk iki dozu genelde birçok insan Sinovac yaptırdı. Geriden gelen nüfustan kaynaklanan ya da yaş gruplarının aşağı inmesiyle BioNTech yapılmaya başlanmıştı. Şu anda iki doz Sinovac ve bir doz Bionech şeklinde bir uygulamamız var. Bazı kişilerin tercihine göre üç doz Sinovac yapılıyor ve 4'üncü doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor" dedi.

"Geçirdiği mutasyonlarla hastalık daha da güçlü ortaya çıkıyor"

Virüsü çok iyi tanımadıklarını ifade eden Dr. Tiryaki, "Biz bu virüsü çok tanımıyoruz, 2 yıl bile daha olmadı. Nasıl bir karakteristiği olduğunu bilmiyoruz, nasıl mutasyon geçirecek, nasıl mutasyonun sonucunda bir durum ortaya çıkacak bilmiyoruz. Umudumuz bu mutasyonların hastalık yapıcı özelliğini kaybetmesi ama hastalık yapıcı özelliğini hala kaybetmedi. Geçirdiği mutasyonlarla hastalığın daha da güçlü ortaya çıkmasına, bulaşmasına ve vaka sayılarının artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fuhuş otelleri yıkıldığı Trabzon'da bu defa da günübirlik evler baş gösterdi
Fuhuş otelleri yıkıldığı Trabzon'da bu defa da günübirlik evler baş gösterdi
Japonya'da koronavirüsün Eta varyantının ilk vakaları saptandı
Japonya'da koronavirüsün Eta varyantının ilk vakaları saptandı
Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
Kilosu 2 TL! ABD Çin havada kapıyor Türkiye'de kıymeti bilinmiyor
Kilosu 2 TL! ABD Çin havada kapıyor Türkiye'de kıymeti bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika gıdalara zam açıklaması: Fahiş artık duracak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika gıdalara zam açıklaması: Fahiş artık duracak!
Twitter yeni özelliğini duyurdu! İlk Türkiye'de test edecek
Twitter yeni özelliğini duyurdu! İlk Türkiye'de test edecek
Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da yakalandı
Antalya'daki cezaevinden firar etti, Hatay'da yakalandı
Samsun'da süper ninenin Erdoğan sevgisi: 15 yıldır biriktiriyor
Samsun'da süper ninenin Erdoğan sevgisi: 15 yıldır biriktiriyor
Filipinler'de fırtına! 3 kişi öldü, 31 kayıp var
Filipinler'de fırtına! 3 kişi öldü, 31 kayıp var
Süleyman Soylu Hakkari'de: Böyle geliştiğini görmek keyif veriyor
Süleyman Soylu Hakkari'de: Böyle geliştiğini görmek keyif veriyor