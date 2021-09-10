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HABER /  SAĞLIK

Japonya'da koronavirüsün Eta varyantının ilk vakaları saptandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya'da koronavirüsün Eta varyantının ilk vakaları saptandı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı bildirildi.

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Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Eta varyantının Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı.

Japonya genelinde Kovid-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Aralık 2020'de ilk önce İngiltere'de ortaya çıkan Eta türü Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) varyant listesine Mart 2021'de girmişti.

Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığını biliniyor.

Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi.
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