Suriye'nin kuzeyinde SMO çatısı altındaki 5 askeri grup birleşti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın 'Suriye Kurtuluş Cephesi' adı altında birleştiği açıklandı.

Birleşen askeri gruplar terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleriyle (TSK) omuz omuza görevini sürdürecek.

Suriye Kurtuluş Cephesi çatısı altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Törene Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, kolordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Tümgeneral Hammede, törende yaptığı konuşmada SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi.

"Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

Suriye Kurtuluş Cephesine genel komutan seçilen Mutasım Abbas, yaptığı açıklamada, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk" dedi.

Abbas, ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek "SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.