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İsrail polisinin yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail polisinin yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş ederek ağır yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail’in Ein Karem Hadassah Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisince Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail polisinin ateş ederek ağır yaraladığı Filistinlinin Hazım el-Culani adlı bir tıp doktoru olduğu ifade edilmişti.

Haberlerde, ağır yaralanan Culani’nin tedavi edilmek üzere Batı Kudüs’teki Ein Karem Hadassah Hastanesine kaldırıldığı kaydedilmişti.
İsrail polisinden öğleden sonra yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Mescid-i Aksa’nın Meclis (Nazır) Kapısı’nda meydan geldiği belirtilen olayda bir polisin hafif yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ateş edilerek “etkisiz hale” getirildiği kaydedilmişti.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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