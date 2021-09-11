Ford yüksek vergiler nedeniyle fabrikasını kapatıyor!

Otomobil üreticisi Ford, aldığı bir kararla Hindistan'daki fabrikasını kapatıyor.

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Ünlü otomobil markası Ford, Hindistan'daki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Şirketin gerekçesi ise uzun vadede bu pazarda kar elde edeceklerini düşünmemeleri. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford Hindistan Genel Müdürü Anurag Mehrotra, “Karar, Hindistan'ın otomobil pazarında kalıcı endüstri kapasitesi fazlalığı ve beklenen büyüme eksikliği ile birlikte yıllarca birikmiş kayıplar nedeniyle alındı” ifadelerini kullandı.

Geçmişte en büyük üç pazardan biri olarak görülen Hindistan şimdi Ford gibi bir şirketin terk ettiği ülke haline geliyor. Şirket yeniden yapılandırma masraflarının yaklaşık 2 milyar dolar kadar tutacağını ifade etti. Bu durumdan tabi ki çalışanlar da kötü etkilenecek. Ford, yaptığı açıklamada Hindistan'daki kararın 4 bin çalışanın hayatını etkileyeceğinin farkında olduğunu duyurdu. Amerikalı otomobil şirketi, 2021'in dördüncü çeyreğinde batı Gujarat eyaletinde bir montaj fabrikasını ve geleek yılın döneminde diğer şehirlerdeki araç ve motor tesislerini kapatacağını bildirdi.

Hindistan'da benzinli araçlara yüzde 28'lik bir vergi uygulanıyor. Bu otomobil üreticilerinin ülkeden ilk çekilmeleri değil. Daha önce de Toyota yüksek vergilerden ötürü geçen yıl Hindistan'da operasyonlarını artırmayı düşünmediklerini duyurmuştu. Harley Davidson ve General Motors da Hindistan pazarından çekilen isimler arasında karşımıza çıkıyor.