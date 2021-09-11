5 yaş altı eğitimde vahim durum! Korona yüzünden yarıya düştü

Koronavirüs en çok 5 yaş okul öncesi grubunu vurdu. Türkiye'nin büyük çabalarla yüzde 75'e çıkardığı okul öncesi eğitim pandemiyle birlikte yarıya düştü.

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Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerini kaynak gösterdiği bugünkü yazısında, eğitime büyük sekte vuran Koronavirüs salgınından en çok okul öncesi grubun etkilendiğini ifade etti. Daha önce 5 yaşta yüzde 75 olan okullaşma oranının bu sene yüzde 50'ye kadar düştüğüne dikkati çeken Çakmakçı, “Eğitimin en önemli ve çocukların okullaşmasını etkileyen bu evresinde umarım artık yüz yüze eğitim devam eder de okul öncesi okullaşma oranı geçtiğimiz yılları aşar” dedi.

Çakmakçı yazısında şu bilgileri aktardı:

Bakanlığın son yayınladığı istatistikler şöyle: Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605’i erkek, 8 milyon 733 bin 338’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerden 15 milyon 194 bin 574’i resmi, 1 milyon 310 bin 605’i özel okullarda ve 1 milyon 580 bin 764’ü ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 802 bin 825’i erkek, 7 milyon 391 bin 749’u kız öğrenciden oluşuyor. Özel okullarda ise 723 bin 749 erkek, 586 bin 856 kız öğrenci eğitim görüyor.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 826 bin 31’ini erkekler, 754 bin 733’ünü kızlar oluşturuyor. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 225 bin 981’i okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bin 391’i ilkokulda, 5 milyon 212 bin 969’ü ortaokulda ve 6 milyon 318 bin 602’si ortaöğretimde bulunuyor. Ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83’ü genel liselerde, 1 milyon 731 bin 556’sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963’ü de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 7.9 oldu. Bu oran; yüzde 15.8 olarak okul öncesi, yüzde 5.1 olarak ilkokul, yüzde 6.1 olarak ortaokul ve yüzde 11 olarak ortaöğretim düzeyinde oldu. İstatistiklerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Düzeltilmiş net okullaşma oranları; 5 yaş için yüzde 58.53 olarak okul öncesinde, yüzde 96.12 olarak ilkokulda, yüzde 95.67 olarak ortaokulda ve yüzde 87.95 olarak ortaöğretimde yer aldı. Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmaksızın yaş grupları düzeyinde hesaplanan net okullaşma oranları; yüzde 28.95 olarak 3-5 yaş, yüzde 37.62 olarak 4-5 yaş, yüzde 58.53 olarak 5 yaş, yüzde 97.23 olarak 6-9 yaş, yüzde 98.55 olarak 10-13 yaş ve yüzde 90.76 olarak 14-17 yaş aralığında belirlendi.