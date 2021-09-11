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Gaziantep'de kahreden kaza: Polis ve kardeşi hayatını kaybetti

Gaziantep'de kahreden kaza: Polis ve kardeşi hayatını kaybetti

Otoyolda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Denizli'de görev yapan polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden 20 B 0038 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı 
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Polis memuru ve kardeşi öldü
Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizli'de görev yaptığı belirlendi
Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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