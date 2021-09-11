15 ayda bir şey değişmedi muhalefete tek soruluk anket şoku! Kübra Par sonuçları açıkladı

Ekonomideki sorunları muhalafetin çözeceğine dair umutları azaltan anket sonuçlarını Habertürk yazarı Kübra Par, köşe yazısında paylaştı.

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Fahiş fiyatlar ve yüksek enflasyon sorunu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde “Fahiş fiyat artışını durduracağız, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız”. dedi.

Erdoğan’ın “Ekonomideki sorunu muhalefet değil yine biz çözeriz” mesajı vermesini Habertürk yazarı Kübra Par, "15 aydır ders çıkarılmayan bir anket sonucu" başlıklı yazısında değerlendirdi.

15 ay arayla yapılan tek soruluk iki anketin sonuçları ışığında ekonomi sorununu ele alan Par, muhalefeti eleştirdi:

Haziran 2020'deki ankette Erdoğan yüzde 39.7 alırken muhalefetten İmamoğlu yüzde 9.7 aldı

"Bu bana Haziran 2020’de İstanbul Ekonomi ve Araştırma’dan Can Selçuki’nin yaptığı tek soruluk bir anketi hatırlattı.

Vatandaşa, “Sizce yaşadığımız krizin yarattığı ekonomik sorunları hangi lider en iyi şekilde çözebilir?” diye sormuşlardı.

Ankete katılanların yüzde 39.7’si yani kabaca yüzde 40’ı, ekonomik sorunları en iyi çözebilecek liderin Erdoğan olduğu cevabını vermişti.

Peki Erdoğan’dan sonra en çok oyu hangi lider alıyordu dersiniz?

Yüzde 20.3 ile “Hiçbiri”!

Üçüncü sırada yüzde 9.7 ile Ekrem İmamoğlu geliyordu. Gerisini anlatmama gerek yok, muhalif seçmen bile muhalefetin ekonomideki sorunları çözebileceğine inanmıyordu yani.

Bu anketin yapılmasının ve günlerce konuşulmasının üzerinden tam 15 ay geçti ama durumdan ders çıkaran olmadı.

Nisan 2021'deki ankette Erdoğan'ı oyu 26.3'e düşerken, Akşener yüzde 7 aldı

Daha trajik olanı, aynı araştırma şirketi Nisan 2021’de “Sizce ekonomik sorunları hangi lider çözebilir?” sorusunu bir kez daha sordu ve aldığı yanıt şöyleydi:

Yüzde 38.5 “Hiçbiri”.

Yüzde 26.3 "Recep Tayyip Erdoğan".

Yüzde 7 "Meral Akşener".

İkinci ankette Erdoğan’a olan güvendeki düşüş AK Parti seçmeninin de umutsuzluğunu apaçık ortaya çıkarıyordu.

"Teoriyi bırakın, pratikte ortaya somut projeler koyun"

Muhalefet ekonomiyi nasıl düzelteceğine, işsizlik sorununu, hayat pahalılığını hangi yöntem ile ortadan kaldıracağına dair inandırıcı bir reçete ortaya koymak için daha neyi bekliyor anlamak mümkün değil.

Efendim, demokrasi ve özgürlükler gelince ekonomi düzelecekmiş. Teoriyi bırakın, pratikte ortaya somut projeler koyun.

Çok mu zor ekonomi kurmaylarınızı bir araya toplayıp, 2 hafta bir yere kapatıp sonra ortak bir deklarasyon açıklamak? Birlikte yapamıyorsanız ayrı ayrı yapın.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener 2 yıldır esnafı dolaşıyor, pahalılığı anlatıyor.

Ekonomi eylem planı çıktı kı?

Peki kurmayları arasında bir eski Merkez Bankası Başkanı’na da sahip bu partiden şöyle kamuoyunun günlerce konuşacağı bir ekonomi eylem planı çıktı mı?

Ya da en büyük alameti farikası ekonomi yönetimi olan Ali Babacan bütün flaşları üzerine çevirecek bir vaatler dizisi açıkladı mı?

Parlamenter sisteme dönüş için hazırladıkları teorik çalışmaların yarısını ekonomi konusunda yaptılar mı?"