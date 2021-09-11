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Namık Kemal Zeybek'ten muhalefete cumhurbaşkanlığı için yeni isim önerisi: Kimsenin aklına gelmiyor...

Namık Kemal Zeybek'ten muhalefete cumhurbaşkanlığı için yeni isim önerisi: Kimsenin aklına gelmiyor...

Siyasetçi Namık Kemal Zeybek'ten Cumhurbaşkanlığı için yeni bir isim önerisinde bulundu. "Doğru bir aday çıkarsa, bir defa cumhurbaşkanlığını kaybedecek sayın reis." diyen Zeybek bakın kimi önerdi.

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Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, "Seçimler yaklaşıyor. Erken ya da zamanında, bir seçim yapılacak. Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?" sorunusuna böyle cevap verdi.

Doğru bir aday çıkarsa, bir defa cumhurbaşkanlığını kaybedecek sayın reis. Ankara Belediye Başkanı gibi, İstanbul Belediye Başkanı gibi bir aday çıkarsa, kazanır. Ama 'belediyeleri bırakmak istemiyoruz' derlerse, belki hiç kimsenin aklına gelmiyor ama Prof. Mehmet Haberal'ı aday gösterseler, akıllı olsalar da Türkiye böyle bir çağdaş, Atatürkçü, bilimci, dünya çapında tanınan, ve işler yapan birisini cumhurbaşkanı seçseler. 

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