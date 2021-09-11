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Adana’da tekstil firmasında yangın

Adana’da tekstil firmasında yangın

Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülebildi.

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Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 03.00 sıralarında, gece vardiyasında çalışan tekstil işçileri, fabrikanın depo bölümünden dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümünü sardı.

1 saatlik müdahale ile söndürüldü
Fabrikada bulunan işçiler dışarı çıkarıldı.

Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

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