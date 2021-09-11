'8 bin 400 liraya işçi bulamıyorum' dedi bakın işçilere verdiği maaş bakın kaç lira çıktı!

İstanbul Kadıköy'de bulunan Dürümcü Emmi restoranının sahibi, 8 bin 400 liraya çalıştıracak kişi bulamadığını söylediği açıklamalarıyla gündeme oturdu. İşletme sahibinin ilk işe başlayanlara 4 bin lira verdiği çalışanların ise 6 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme'de itfaiyenin hemen karşısında yer alan Dürümcü Emmi isimli restoranın sahibi, “Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada.” ifadelerini kullanarak Türkiye'de işsizliğin bulunmadığını iddia etti.

İlk işe başlayanların net maaşı 4 bin 250 TL+ bahşiş + asgari geçim indirimi

Oda Tv'de yer alan habere göre; Dürümcü Emmi isimli mekanın sahibinin açıklamaları sonrası restoranın iş ilanı dikkatlerden kaçmadı. İlanda 8 bin 400 liranın 4 bin lirasının maaş olduğu geri kalanın 4 bin lirasının bahşiş, ve asgari geçim indirimi ve mesailer olduğu görüldü.

Müşterilerin çalışanlara bahşiş jestini de maaşa ekleyen şirketin ilanları gerçeği ortaya çıkardı.

Şirketin kadınlara yönelik 7 Eylül'de verdiği ilan da ise 4 bin lira maaş belirlediği görüldü.

"6 bin lira maaş veriyor ama 15 saat çalıştırıyor" iddiası

Dürümcü Emmi'nin patronun açıklamaların ardından bir personelin yakını sosyal medyada mesaj paylaştı. İddiaya göre Dürümcü Emmi'de çalışan yakını 6 bin lira maaş alıyor ve izinsiz 16 saat çalışıyor. Koşullarının kötü olmasından dolayı kimsenin uzun süre çalışmadığını ileri sürüyor.