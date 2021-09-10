Bülent Arınç'tan Yılmaz Güney anmasına sert tepki!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir tepki de AK Partili eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, "fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz" dedi.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümüyle nedeniyle Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Bülent Arınç bu paylaşıma sert tepki gösterdi.

Bakanlık paylaşımına, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerini ekledi.

Bakanlığın paylaşımına TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya tepki göstermişti.

Bir tepki de Eski TBMM Başkanı, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'tan geldi.

Bakanlığın tweetini alıntılayan Arınç, "Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır. Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz." dedi.

İşte Arınç'ın o paylaşımı: