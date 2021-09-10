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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybeden bakanın ardından gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybeden bakanın ardından gözyaşı döktü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in Moskova'da yapılan veda törenine katıldı. Putin, törende gözyaşlarını tutamadı.

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Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya'nın Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta suya düşen Rus yönetmen Aleksandr Melnik'i kurtarmak için arkasından atlayan ve kafasını kayalara vurarak hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova'da bulunan bakanlık binasında veda tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus bakanlar, parlamento vekilleri, Rus siyasiler, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının tüm birim müdürleri ve personeli ile Rus halkı törene katıldı.

Vladimir Putin, tabutuna Rusya bayrağı sarılı olan Yevgeniy Ziniçev'in tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı. Putin, daha sonra başını tabuta koyarak dua etti. Oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Putin, bir süre tabut başında bekledikten sonra Rus bakanın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. Putin, daha sonra bakanlık binasından ayrıldı.

Rus Bakan Yevgeniy Ziniçev'in cenazesi Moskova'daki törenin ardından doğduğu şehir olan St. Petersburg şehrine götürülecek ve buradaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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