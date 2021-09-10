Erdoğan'dan seçimler için iddialı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na videolu mesaj gönderdi. Erdoğan'ın gündeminde yine 2023 Haziran seçimleri vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi 19 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı esere hizmete yatırıma kavuşturduklarını söyledi. Erdoğan, 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na videolu mesaj gönderdi. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza ait olduğunu söyleyen Erdoğan, kadınlardan 2023 Haziran ayındaki seçimlere kadar gece-gündüz sahada olmalarını istedi.

CHP'ye taciz göndermesi

Bir dönem taciz iddialarıyla sarsılan CHP'ye de üste kapalı gönderme yapan Başkan Erdoğan, "Böyle partilerin derdinin kadın da insan da değildir" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları;

"Bunların tek derdi kendi kişisel hırslarını korumak, artırmaktır. Kadını bizim gördüğümüz gibi görselerdi önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti'nin farkı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, algı yönetimlerinin istilasına uğrayacaktır.

"2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağız"

Türkiye'nin içinden geçtiği şu kritik dönemi başarıyla geride bırakması evlatlarımıza teslim edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının akıbeti bakımından da çok önemlidir. Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin hevesini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihe altın harflerle kazıyacağız bir dönem vardır. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akamete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkarttıysak bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz. 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum."