Rusya, Afganistan'daki geçici hükümetin yemin törenine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir" dedi.

Rusya'nın Taliban'ın 11 Eylül'de yeni geçici hükümet için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek" diye konuştu.