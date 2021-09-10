BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,00
ALTIN 487,06
HABER /  DÜNYA

Rusya, Afganistan'daki geçici hükümetin yemin törenine katılmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya, Afganistan'daki geçici hükümetin yemin törenine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Abone ol

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir" dedi.

Rusya'nın Taliban'ın 11 Eylül'de yeni geçici hükümet için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 10 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 10 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'den sert tepki! Arap Ligi'nden skandal kararlar
Türkiye'den sert tepki! Arap Ligi'nden skandal kararlar
Erdoğan'dan seçimler için iddialı sözler
Erdoğan'dan seçimler için iddialı sözler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybeden bakanın ardından gözyaşı döktü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybeden bakanın ardından gözyaşı döktü
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'den küresel rekabet görüşmesi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'den küresel rekabet görüşmesi
Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı
Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı
İsrail polisinin yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail polisinin yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi
İzmir'de bir şahıs tartıştığı kuzenini bıçakla yaralayıp başını ezerek öldürdü
İzmir'de bir şahıs tartıştığı kuzenini bıçakla yaralayıp başını ezerek öldürdü
Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
Merkez Bankasından izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara karşı uyarı
Merkez Bankasından izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara karşı uyarı