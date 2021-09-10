Türkiye 10 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 318 bin 835 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Eylül 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 35 bin 83 oldu.

Can kaybı sayısındaki azalma umut verici

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız.'' ifadelerine yer verdi.

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