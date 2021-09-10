Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

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MANİSA İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında Salihli'nin Sart, Yılmaz ve Gaffar Okkan mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda A.S. (21), N.O. (25), H.T. (25), Ş.T. (45), K.E. (21) ve S.P. (26), sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.S.'nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.