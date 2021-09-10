Eti Maden işçilerinden eylem

Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşlarının başında gelen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan kamu işçileri yaklaşık 9 aydır sonuçlanmayan toplu iş sözleşmeleri nedeniyle oturma eylemi yaptı.

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Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşlarının başında gelen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kütahya-Emet, Eskişehir-Kırka ve Balıkesir-Bandırma'da bulunan tesislerde çalışan kamu işçileri yaklaşık 9 aydır imzalanmayan toplu sözleşmeler nedeniyle iki gündür yemeğe gitmeyerek işletmeyi protesto ediyordu.

İşçiler bugün de iş çıkışı soyunma odalarından işletmelerde bulunan idari tesislere kadar alkışlar eşliğinde yürüyerek protestolarını devam ettirdi.

Yaklaşık 15 dakika sessizce oturma eylemi yapan kamu işçileri oturma eyleminin ardından maden şehitleri ve tüm vatan için canını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından işçiler evlerine gitti.