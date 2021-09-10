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Donald Trump'tan Joe Biden'a boks göndermesi

Donald Trump'tan Joe Biden'a boks göndermesi

Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden’ı boksta birkaç saniyede yere serebileceğini söyledi.

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden’a göndermeler yapmaya devam ediyor.

Reality show geçmişi de bulunan ABD'nin en renkli başkanlarından biri olan Trump, Evander Holyfield ile Vitor Belfort arasında yapılacak boks maçının tanıtım programına telefonla katıldı.

"BİRKAÇ SANİYEDE YERE SERERİM"
Trump burada, Joe Biden'ı dövmek istediğini söyledi.

Trump, "Boks maçı için profesyonel birini seçmek zor olurdu. Ancak muhtemelen en kolay dövüşüm Biden'la olurdu. Çünkü bence çok hızlı bir şekilde devrilirdi. Onu birkaç saniyede yere sererim." dedi.

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