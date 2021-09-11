Yılmaz Güney tartışması AK Parti'yi karıştırdı! Yanlış diyerek eleştirdiler!

Sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü için Kültür Bakanlığı'nın hesabından yapılan anmaya AK Partili isimlerden tepki yağdı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney’i andığı Twitter paylaşımı tartışma yarattı. AK Partili milletvekili Özkaya, bakanlığın paylaşımına “yanlış” yorumu yaptı, sosyal medyada da hem destek hem de tepki içeren çok sayıda mesaj yağdı.

Önceki gün efsane sinema sanatçısı Yılmaz Güney’in 37’nci ölüm yıldönümüydü. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabından sanatçının fotoğrafı ile birlikte, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral’ lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz” paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sosyal medyada tartışmaya neden oldu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Twitter üzerinden Bakanlığı eleştirdi. Bu paylaşımı alıntılayan Özkaya, “Yanlış...!!!” ifadesini kullandı. Paylaşımların altına vatandaşlardan da olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum geldi.

Yusuf adlı bir hesap, “Tebrikler vekilim. Sizin gibi insanların varlığı devletin geleceği için teminattır, sağolun” diyerek Özkaya’ya destek verdi. Mehmet Kaplan adlı bir vatandaş da “Hah şöyle yanlışa yanlış. Bırakalım artık karşı mahalleye şirin gözükmeyi. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oluyoruz” dedi. İzzet Kurt ise “İnşallah bu yanlışı yanlış yapana da söylersiniz. Saçmalığın daniskası” değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Arınç: Katile paravan olamaz!

Bakanlığın paylaşımına TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya tepki göstermesinin ardından Bülent Arınç'tan da bir tepki geldi:

Bakanlığın tweeetini alıntılayan Arınç, "Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır.

Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz." dedi.